promozione fatta dalla mia aurora una bella gara con colli

Continua la sua marcia in vetta al girone B di Promozione l’ Aurora Treia, che domenica ha pareggiato nello scontro diretto contro l’ Atletico Azzurra Colli. Un risultato che tiene aperti tutti i giochi a tre giornate dal termine, con le due formazioni sono separate solamente da un punto. Il tecnico Simone Ricci analizza così il trentacinquesimo risultato utile: "È stata una partita tra due squadre forti. Dispiace per il gol preso su un errore dopo essere passati in vantaggio. Nella ripresa – spiega il tecnico dell’Aurora – abbiamo fatto una grandissima partita, sia a livello tecnico che per intensità. Ci è mancato il colpo del 2-1. Ma faccio i complimenti ai ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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