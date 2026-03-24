Il tribunale amministrativo dell’Umbria ha emesso una sentenza che ha bloccato il progetto di uno stadio e clinica a Terni. La decisione ha provocato reazioni dure da parte del centrodestra locale, che ha accusato la sentenza di aver impedito lo sviluppo dell’area. La questione riguarda l’interruzione di un intervento previsto e le conseguenze sulla pianificazione urbanistica.

Gli interventi di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega: “Errore politico e amministrativo, ora il sindaco Bandecchi e la presidente Proietti lavorino insieme per realizzare queste opere fondamentali” La sentenza del tribunale amministrativo dell’Umbria che ha bloccato il progetto stadio-clinica ha scatenato dure critiche da parte del centrodestra ternano. Fratelli d'Italia e Forza Italia puntano il dito contro il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, e contro la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, definendo l'esito un “errore politico e amministrativo” certificato giuridicamente. Secondo Alberto Rini, coordinatore... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Progetto stadio-clinica, il centrodestra: "Così è stato bloccato lo sviluppo di Terni"

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