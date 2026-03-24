Progetto Sangallo e il Carnevale del futuro | Dalla macchina per i coriandoli alle aree eventi tutto l' anno

Verso le elezioni di Civita Castellana, il Progetto Sangallo, coalizione Movimento 5 stelle e Rifondazione comunista che sostengono la candidatura di Francesco Romito, esce allo scoperto su alcuni programmi inerenti il Carnevale Civitonico. L'appuntamento centrale per la città della ceramica come volano turistico, culturale ed economico: "L’intreccio tra i temi del turismo delle tradizioni popolari come il Carnevale, le feste patronali, i ludi borgiani, quali volano per un rilancio culturale, turistico, economico e sociale di Civita, dal centro storico alle periferie, alle sue bellezze naturali, storiche e artistiche". L'analisi del Progetto Sangallo entra poi nel merito dell'organizzazione recente del Carnevale, evidenziando apertamente le problematiche emerse nelle ultime edizioni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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