Ad Arezzo le processionarie stanno attraversando diverse zone della città, scendendo dai pini e formando file ordinate. La presenza di questi insetti rappresenta un rischio per la salute pubblica, poiché le loro setole possono provocare reazioni allergiche e irritazioni cutanee. La situazione preoccupa cittadini e autorità, che si interrogano se intervenire subito o attendere che si verifichino danni più gravi.

Oh via. ora ‘un è più solo questione di buche. Ad Arezzo ci si mettono anche le processionarie, che scendono dai pini in fila indiana come se fosse una sfilata. ma tutt’altro che innocua. E mettiamolo subito chiaro, così ‘un se sbaglia: ‘un mordono. Ma fanno male lo stesso, eccome se fanno male. Il problema sono quei maledetti peli urticanti — pieni di ‘sta proteina (la chiamano thaumetopoeina, roba da laboratorio) — che si disperdono nell’aria o al minimo contatto. E lì son dolori: dermatiti forti. occhi irritati. problemi alle vie respiratorie. E per i cani? Oh, lì si va sul serio: se li ingeriscono, possono causare necrosi della lingua e pure conseguenze fatali. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Processionarie al giro per Arezzo: si aspetta il danno o si interviene prima?

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