Quali conseguenze ha portato il metrobus alla Asd Atletica Arcs Perugia? "Ha avuto un impatto negativo sul parco di Strozzacapponi, punto di riferimento sportivo, educativo e sociale per centinaia di giovani con la perdita di ampie aree verdi, l’abbattimento di molti alberi e la sostituzione del prato con asfalto e cemento. È stato inoltre danneggiato il “percorso vita” e le relative attrezzature, realizzate con fondi pubblici pochi anni fa per la salute di tutti i cittadini". Cosa chiedete al Comune? "Ci aspettiamo il ripristino delle aree verdi danneggiate. Chiediamo inoltre che vengano tutelate le attività sportive e il valore sociale che rappresentiamo per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Problemi a Strozzacapponi e in via Settevalli"

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