Primavera a teatro | 11 eventi da non perdere

Da arezzonotizie.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna al Teatro di Cavriglia, promossa dal Comune e dalla Materiali Sonori, la rassegna “Primavera a Teatro”, una serie (quest’anno veramente cospicua) di proposte che provengono dal territorio valdarnese. È l’urgenza del teatro: speciali suggerimenti da una zona ricca di esperienze artistiche che sono anche spazi di aggregazione e socialità, compagnie amatoriali, giovani musicisti emergenti, nuovi progetti. Sabato 11, alle ore 17, debutta il nuovo spettacolo di Sergio Serges “Dragogeno - Il pezzo di lignite che non si fece bruciare”, che - messo in scena con la regia di Monia Baldini e la produzione del Circolo Legambiente - racconta la storia delle miniere di Cavriglia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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