Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 24 Marzo 2026, è pari a 0,548 €Smc (pari a 58,05 €MWh). Questo rappresenta il prezzo di riferimento per il gas naturale scambiato all’ingrosso in Italia. Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una certa volatilità, con una tendenza al rialzo rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un minimo di circa 0,311 €Smc (32,95 €MWh) il 1 Marzo 2026, il prezzo è cresciuto progressivamente, superando la soglia di 0,6 €Smc intorno al 20 Marzo, per poi assestarsi su valori leggermente inferiori ma comunque superiori ai 0,5 €Smc. Questa dinamica riflette sia fattori stagionali sia le incertezze legate al mercato europeo del gas. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Tutto quello che riguarda Prezzo gas oggi PSV quanto vale oggi il...

Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Sabato 21 marzo 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, giovedì 19 marzo; Valore PSV febbraio 2026: prezzo gas in calo ma il mercato resta incerto; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 15 marzo 2026.

Aggiornamento PUN e PSV di oggi, martedì 10 marzoPer quanto riguarda il gas naturale, il PSV nella giornata di oggi martedì 10 marzo registra un valore di 0,63128 €/Smc, in confronto al valore di 0,55741 €/Smc di ieri. La variazione rispetto al ... facile.it

Aggiornamento PUN e PSV di oggi, venerdì 13 marzoNella giornata di oggi venerdì 13 marzo, il PUN luce si attesta a 0,14658 €/kWh, rispetto al valore di 0,14359 €/kWh registrato ieri. La variazione giornaliera risulta pari a +2,1% ... facile.it

Il prezzo del gas apre in rialzo a 57,29 euro al megawattora. Ad Amsterdam le quotazioni sono in aumento dell'1% #ANSA x.com

Il prezzo del petrolio è sceso e le Borse hanno iniziato a salire. Dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump hanno alimentato le speranze di una rapida fine della guerra con l'Iran. facebook