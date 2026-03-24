Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di stimare la spesa mensile e annuale, e di capire come le variazioni di mercato possono incidere sul bilancio familiare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 24 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc. A questo importo si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che possono variare in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Aggiornamenti e notizie su Prezzo gas al metro cubo oggi

Temi più discussi: Aggiornamento PUN e PSV di oggi, venerdì 20 marzo; Gli effetti della guerra sulle bollette di luce e gas: I rincari ci costeranno 350 euro; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Sabato 21 marzo 2026; L’ORO NERO: L’ARGINE ITALIANO.

Bollette luce e gas, perché al momento il prezzo variabile batte il fissoLa spesa media nelle principali città italiane si attesta a 1.644 euro annui, in aumento rispetto alla bolletta media di appena due mesi fa, pari ad una ... repubblica.it

Ritorno al carbone, il ministro Pichetto: «Centrali accese se il prezzo del gas sale sopra i 70 euro»Con la guerra in Medio Oriente e il gas che manca e rincara potrebbero rientrare in funzione le centrali Enel a Brindisi e Civitavecchia. Il Mase prepara il decreto ... corriere.it

Il prezzo del gas apre in rialzo a 57,29 euro al megawattora. Ad Amsterdam le quotazioni sono in aumento dell'1% #ANSA x.com

Il prezzo del petrolio è sceso e le Borse hanno iniziato a salire. Dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump hanno alimentato le speranze di una rapida fine della guerra con l'Iran. facebook