prestigioso premio per hi tech solutions

Nuovo importante riconoscimento internazionale per Hi-Tech Solutions, azienda di Foligno fondata nel 1998 da Cesare Mattoli insieme alla moglie Tiziana Lunghi. L’azienda è attiva nello sviluppo di sistemi elettronici avanzati per l’industria e la meccanica pesante, che negli anni ha affiancato a questo core business anche un percorso di ricerca nel settore audio. Da questa esperienza è nato Audma, il brand interno dedicato all’audio Hi-End, ovvero il segmento più evoluto dell’alta fedeltà, che punta a una riproduzione sonora estremamente realistica e orientata alla massima qualità possibile. Dopo il successo ottenuto nel 2025 con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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