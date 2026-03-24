Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito con una chiave inglese durante un tentativo di furto del suo ciclomotore. L’episodio è avvenuto in strada, dove il giovane è stato circondato e bloccato da un gruppo di quattro o cinque giovani che avevano come obiettivo lo scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

È stato bloccato e accerchiato, in mezzo alla strada, mentre era in sella al suo ciclomotore. Quattro, forse cinque, giovani volevano proprio quello scooter. L'adolescente è stato minacciato, preso a calci e pugni. Urlando a perdifiato e dimenandosi, il ragazzo ha cercato di resistere e di impedire che si impossessassero del suo mezzo. Uno dei balordi che lo tenevano sotto scacco, gli ha scippato il borsello che aveva a tracollo. E lo hanno fatto colpendolo al volto con una chiave da meccanico. A questo punto, la fuga. Con in mano solo il borsello appunto. Il quindicenne di Canicattì è finito al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo dove, con gran fatica, ha cercato di spiegare ai medici che lo stavano soccorrendo cosa gli era accaduto in via Duca Degli Abruzzi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Preso a colpi di chiave inglese per rubargli lo scooter: 15enne in ospedale

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