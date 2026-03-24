Londra (Gran Bretagna) 23 marzo 2026 - In un weekend dove si assegna la prima coppa del 2026 di calcio inglese, non si ferma la Premier League, semplicemente si snellisce il calendario. Solo otto parttite in caendario in questo weeekend, a dispetto delle 10 di un turno regolare. Ritrova la vittoria l' Aston Villa, mentre cade rovinosamente l' Everton. Battuto anche il Liverpool, mentre lo United viene fermato sul pari. Tottenham sempre più in crisi, demolito in casa dal Nottingham Forest in un vero e proprio spareggio salvezza. L'esito delle partite delle weekend . Il turno numero 31 di Premier League è atipico. In questo weekend solo otto partite per la finale di Carabao Cup tra Arsenal e Manchester City, vinta per 0-2 proprio dai Citizens. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Premier League: turno ridotto per la finale di Carabao Cup, e Tottenham ko

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