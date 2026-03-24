Un aereo militare dell’Aeronautica militare colombiana è precipitato nei pressi di Puerto Leguízamo, nel dipartimento amazzonico del Putumayo, in territorio colombiano, ma al confine con Ecuador e Perù. Al momento, le vittime sono 66 morti e decine i feriti. Le cause dell’incidente restano sconosciute e sono ora oggetto di indagine da parte delle autorità. Il velivolo militare Hércules era decollato nella mattinata del 23 marzo da Puerto Leguízamo ed era precipitato poco dopo. A bordo dell’aereo, un C-130 della Forza aerea colombiana, c’erano 125 persone, tra cui 112 militari dell’esercito, due agenti di polizia e i membri dell’equipaggio. Subito dopo lo schianto, il presidente Gustavo Petro, in base a quanto riferito dal sito del quotidiano El Tiempo, aveva confermato l’attivazione della rete sanitaria nazionale per l’emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Precipita un aereo militare in Colombia: 66 morti. Sconosciute le cause dello schianto

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