Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da circa sei metri mentre lavorava all’interno di un cantiere. La caduta si è verificata durante l’installazione di un condizionatore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il lavoratore in ospedale. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

L'incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di martedì, in via Ceradini. Tre episodi in un solo giorno in Lombardia. Ronzoni (Uil): "Sicurezza pilastro della responsabilità sociale" Una caduta da un'altezza di circa sei metri mentre stava installando un condizionatore all'interno di un cantiere. È ricoverato in gravi condizioni, all'ospedale Humanitas di Rozzano, l'operaio che è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di martedì 24 marzo a Milano. L'infortunio si è verificato in via Ceradini, in zona Città Studi. La telefonata con la richiesta di emergenza è scattata intorno alle 15. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Precipita per 5 metri mentre installa un condizionatore, grave operaio

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