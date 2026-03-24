Pauroso infortunio sul lavoro ieri mattina alla ‘Fruttagel’ di Alfonsine, società cooperativa con sede in via Nullo Baldini specializzata nella trasformazione industriale di ortofrutta fresca, cereali e legumi in prodotti finiti. Alla luce dei primi accertamenti effettuati dal personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna unitamente ai carabinieri della locale Stazione competente per territorio, intorno alle 9.30 un tecnico di cantiere italiano di 56 anni, responsabile di una ditta esterna di manutenzione, dopo essere entrato in un silos vuoto dove era in programma la sostituzione di un componente, è caduto da un’altezza di circa otto metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Precipita nel silos per otto metri. Tecnico portato al ‘Bufalini’

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