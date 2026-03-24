prabos striker tra comfort e sicurezza

Prabos Striker è lo scarponcino progettato per hiking, trekking e attività outdoor dinamiche, pensato per offrire protezione, comfort e prestazioni costanti su qualsiasi terreno. Il cuore della scarpa è la tecnologia NexX4™: una suola ultraleggera che riduce l’affaticamento durante le lunghe escursioni, garantendo al tempo stesso un grip eccellente anche su superfici bagnate o scivolose e una resistenza all’abrasione fino a tre volte superiore rispetto alle soluzioni tradizionali. La sua stabilità termica (da +40 a -40°C) assicura flessibilità e affidabilità in ogni condizione climatica. La costruzione della scarpa è pensata per l’outdoor. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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