Con l’offerta su Tim, Poste punta a creare un gigante delle telecomunicazioni. Tria difende le partecipate: quando funzionano, non sono statalismo ma capitalismo vero Un’operazione da 10,8 miliardi di euro, un’Opas (offerta pubblica di acquisto e scambio) lanciata da Poste Italiane per l’acquisto di Tim, con l’obiettivo di promuovere “il consolidamento delle tlc in Italia”. “L’acquisizione di Tim completa il nostro modello e ci consente di creare una piattaforma intelligente per l’Italia”, ha detto Matteo Del Fante, ad di Poste. Ma la creazione di questo colosso è un ritorno al passato o un passo verso il futuro? E’ la fine del “sogno” delle... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Poste-Tim, operazione di mercato o ritorno della mano pubblica? Parla l'ex ministro Tria

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Temi più discussi: Poste punta all’intero capitale di Tim: operazione da 10,8 miliardi; Poste vuole tutta Tim: una scossa per l’Italia, ecco perché; Perché Poste vuole comprare Tim e come vanno le azioni? Il ceo Del Fante: Operazione allo studio da 5 anni, prima il debito era troppo alto; Da Sip a Poste Italiane, per Tim è un ritorno alle origini: cosa c’è dietro l’operazione da oltre 10 miliardi.

Da Sip a Poste Italiane, per Tim è un ritorno alle origini: cosa c’è dietro l’operazione da oltre 10 miliardiLanciata l’Opas, un vero e proprio colpo di scena. Lo scenario delle telecomunicazioni in Italia sta per vivere una rivoluzione? I sindacati pronti a intervenire sul futuro dei lavoratori. E c’è ancor ... wired.it

Da Poste-Tim sinergie per 4,5 miliardi di euroNessun rilancio rispetto al prezzo dell’opas di 0,635 euro, dice il ceo Del Fante che ha escluso rischi di un possibile intervento dell’Antitrust. La società di tlc resterà separata e manterrà il suo ... milanofinanza.it

Opas di Poste Italiane su Tim: le reazioni e cosa può succedere adesso Link nei commenti facebook

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