Da un lato c'è l'operazione di sistema, dall'altra c'è un futuro ancora tutto da scrivere. Lo spiega in conferenza stampa l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante (in foto), che all'indomani dell'Offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim annuncia che la società delle telecomunicazioni sarà «più aggressiva» sul fronte del consolidamento del settore. Tradotto: il nuovo corso continerà a puntare su un grosso matrimonio con un altro operatore delle tlc. Tim «non sarà quotata in Borsa ma l'operatore nelle tlc sarà presente», la società rimarrà «stand alone e l'iconico brand sarà protetto». L'affondo di Poste è nato cammin facendo, con l'ingresso nel capitale di Tim a febbraio del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Poste rilancia sul risiko. "Tim sarà aggressiva"

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