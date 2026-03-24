Posta più efficiente e dati ambientali | arrivano le cassette digitali in quattro comuni

In quattro comuni della provincia di Agrigento sono state installate sei cassette postali di nuova generazione. Poste Italiane ha effettuato questa operazione aggiornando le strutture per migliorare la gestione della corrispondenza. La modifica riguarda solo le cassette postali, senza altre variazioni o interventi nelle aree coinvolte. La decisione si inserisce in un piano di ammodernamento del servizio postale locale.

Sei dispositivi connessi attivi nel territorio provinciale: sensori e tecnologia per migliorare raccolta e monitoraggio dell’aria Sei cassette postali di nuova generazione sono state installate da Poste Italiane in provincia di Agrigento. Si tratta di dispositivi digitali e connessi, già operativi nei comuni di Agrigento, Calamonaci, Comitini e Licata, progettati per rendere più efficiente il servizio e allo stesso tempo raccogliere dati ambientali utili per il territorio. Le nuove cassette, più compatte rispetto a quelle tradizionali ma sempre riconoscibili per il classico rosso, sono dotate di sensori in grado di rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, polveri sottili e biossido di azoto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Monitorano anche la qualità dell'aria, nei tre piccoli comuni cesenati arrivano le cassette postali 'smart'Poste Italiane spiega che "permetteranno di conoscere la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del comune interessato" In tre...

Interrogazione sulla geotermia: "Quanti Comuni hanno firmato e chi verifica i dati ambientali?"Una nuova interrogazione è piombata sulla scrivania del sindaco Jacopo Marini, questa volta a firma del consigliere di minoranza, Marcello Bianchini.

If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything!

Contenuti utili per approfondire Posta più efficiente e dati ambientali...

Discussioni sull' argomento Poste Italiane telefona un’Opas su Tim con l’ok (implicito) del governo; Disagi nella consegna della posta. Bene comune richiede interventi e solidarietà alle portalettere; Mobilità: lo sharing cittadino si rinnova attraverso la libera iniziativa regolamentata; Poste Italiane vuole comprare Telecom Italia: lo Stato mira a tornare padrone della rete.

Il giudice ha ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale posta nel ricorso, sottolineando che non esiste una disparità di trattamento tra chi ha riscattato gli anni di laurea e chi no - facebook.com facebook

La posta in palio è non certo la separazione delle carriere, ma la Costituzione Correte a votare No: ancora poche ore per salvarla L’apertura del Fatto x.com