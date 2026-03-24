Porto San Giorgio | Proventi dei canoni il 15% per i Comuni

PORTO SAN GIORGIO (Fermo) Per rispettare i termini imposti dalla direttiva Bolkestein, in prima linea ci sono i Comuni costieri, tra questi Porto San Giorgio, che dovrà indire ben 72 gare d’appalto, tante quante sono le concessioni demaniali presenti nel piccolo territorio. "Effettivamente – spiega il sindaco Valerio Vesprini – abbiamo 72 concessioni, 69 balneari più tre speciali (Lega navale e piccola pesca). I Comuni sono sempre l’ultima ruota del carro anche quando si parla di demanio: abbiamo solo obblighi e rischi. Investiamo tempo, personale e risorse per i beni demaniali, compreso il porto, e in cambio non abbiamo nulla. Penso che ai Comuni debba essere riconosciuto il 10-15% degli incassi demaniali, che ora vanno solo a Regione e Stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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