L'Istria completa la rimonta contro il Nogometni klub Varaždin così: un tiro da fuori area che impatta una zolla di terra rialzata in prossimità del dischetto degli 11 metri, supera il portiere e. entra clamorosamente i rete. Anche l'estremo difensore della squadra sconfitta (2-1) non può che sorridere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Portiere beffato da una zolla di terra: il gol della rimonta è comico

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