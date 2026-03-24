Porti d’Italia l' affondo di Conti | Fedriga risponda al territorio basta giochi di potere

Un rappresentante del settore portuale ha rivolto un appello alla figura istituzionale regionale, chiedendo chiarezza e risposte sulle decisioni riguardanti il porto di Trieste. Contestualmente, sono stati sollevati dubbi sulla gestione delle attività portuali nella zona, con richieste di maggiore trasparenza e attenzione alle esigenze del territorio. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità e gli operatori locali.

La segretaria regionale del Pd Fvg denuncia lo stallo nella nomina del segretario generale a Trieste e attacca la riforma: "Rischio centralizzazione e tagli alle risorse per l'innovazione" Un appello diretto alla massima carica regionale e un atto d’accusa contro la gestione della portualità triestina. Caterina Conti, segretaria regionale del Pd Fvg, ha scelto la cornice di un convegno dedicato al futuro dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale per alzare il tiro sulla nascita di Porti d’Italia spa e sulla riforma portuale voluta dal Governo. Il punto critico, secondo l'analisi del Partito democratico, è la crescente politicizzazione della governance. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Porti d’Italia, l'affondo di Conti: "Fedriga risponda al territorio, basta giochi di potere" Articoli correlati Fedriga: "Final Eight di Apu Udine e Trieste offre visibilità enorme al territorioIn vista delle Final Eight di Coppa Italia a Torino, le forze friulane si confrontano non solo sul piano sportivo ma anche in chiave di... Scontro politico sul regolamento delle circoscrizioni, Ripepi: "Subito il Consiglio comunale basta giochi di potere"Il consigliere di Alternativa Popolare accusa la maggioranza di immobilismo e attacca il Pd: "La questione sarebbe bloccata da calcoli politici... Contenuti e approfondimenti su Porti d'Italia l'affondo di Conti... Temi più discussi: Petri (Assoporti): La riforma è indispensabile. Ci sono criticità, ma si supereranno in Parlamento; Futuro dei porti italiani: a Taranto l’incontro con Pichetto Fratin, Fitto, Rixi, Decaro; Hormuz, primi effetti sui porti dell’Adriatico, rallenta l’export; Ferrari (Assiterminal): Servono scelte rapide per mantenere competitivi i porti italiani - Geagency. Porti italiani tra costi in aumento e traffici incertiAssiterminal segnala i primi impatti del conflitto in Medio Oriente: aumento dei costi energetici, rallentamenti nei traffici e riorganizzazione delle rotte. Prime criticità per l’Adriatico e segnali ... trasportoeuropa.it Adesso Trieste: depositata mozione urgente contro Porti d'Italia SpAIeri, nel 307° anniversario della proclamazione del Porto Franco, abbiamo depositato una mozione per far sì che anche il Comune di Trieste prenda posizione contro la riforma Salvini-Rixi, con la qual ... triestecafe.it Non devi nulla a chi ti giudica senza sapere cosa porti sulle spalle. Il tuo valore non dipende dal loro aspetto. - facebook.com facebook Minniti: “Il mio convincimento è che questa riforma ci porti nel campo della modernità e nel rapporto nuovo con l’Europa, una riforma europea e moderna che fa bene all’Italia”. Zanon: “La vittoria del Sì libera la magistratura dal potere delle correnti e della politi x.com