Portami al Quarticciolo ma era una finta | 46enne punta coltello a un tassista e lo rapina

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver rapinato un tassista a Roma. Dopo aver chiesto una corsa gli ha puntato contro un coltello, portando via l'incasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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