Portami al Quarticciolo Il tassista chiede i soldi della corsa il passeggero tira fuori un coltello da cucina

La vittima ha ceduto consegnando circa 100 euro, prima che l'uomo si dileguasse. Sul posto gli agenti della polizia di Stato Doveva essere una corsa come tante, un tragitto ordinario verso le strade del Quarticciolo. Invece, si è trasformata in un incubo quando, tra i sedili di un taxi nel quadrante est della Capitale, è spuntato un grosso coltello da cucina. La richiesta di pagamento anticipato è stata la scintilla che ha trasformato un passeggero apparentemente calmo in un rapinatore spietato. Ma il 46enne romano, che pensava di farla franca dileguandosi tra i palazzi del quartiere, non aveva fatto i conti con un dettaglio fondamentale: l'occhio elettronico della videosorveglianza interna all'auto, che ha ripreso ogni istante della violenta aggressione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

“Portami al Quarticciolo”, ma era una finta: 46enne punta coltello a un tassista e lo rapinaUn uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver rapinato un tassista a Roma.

Leggi anche: Monza, tassista rapinato da un cliente 18enne: a fine corsa spunta il coltello, ladro arrestato