Pop Up Market a Le Formiche Corner
Il 28 marzo si terrà il terzo evento di Formiche Lab al Pop Up Market presso Le Formiche Corner, situato in via Vitorchiano 48. L’iniziativa prevede un mercato temporaneo con esposizioni di prodotti, decorazioni colorate e opportunità di shopping. L’appuntamento si svolgerà nel pomeriggio e durerà per tutta la giornata.
Terzo appuntamento de Formiche Lab del Pop Up market. Il 28 marzo in programma un pop-up di festa, colori e shopping presso Le Formiche Corner, in via Vitorchiano, 48.A due passi da Corso Francia, nel cuore di Tor di Quinto, un’intera giornata da vivere come una vera festa, tra profumi, musica. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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