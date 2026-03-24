Festeggia per il risultato ottenuto in questa tornata referendaria il Partito Democratico di Pontedera che sottolinea il successo del ‘no’ in quasi tutte le sezioni della città. Con 7.885 voti contrari (56,05%) e 6.183 favorevoli (43,95%) Pontedera dice ‘no’ e lo fa in tutte e trenta le sue sezioni ad esclusione di una, la sezione n. 7 (208 sì, 179 no), una delle tre sezioni del Fermi. "Indipendentemente dal pensiero politico, si è andati a votare per la sostanza di questa riforma che evidentemente, vista la grande affluenza, non è piaciuta a molte persone – l’analisi al voto del segretario del Pd pontederese, Francesco Papiani – commentiamo un risultato straordinario, ben oltre le aspettative, per il Paese e per Pontedera, dove il ‘no’ ha vinto praticamente ovunque. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera boccia la riforma. Pd: "Non è piaciuta alle persone. Non si cambia così la giustizia"

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