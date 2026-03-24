Ponte sullo Stretto Sciacca sabato all' infopoint per contestare i lavori

Anche Rinascita Messina, il gruppo a sostegno del candidato sindaco Gaetano Sciacca, ha scelto di aderire all'Infopoint NoPonte a Capo Peloro nelle stesse ore sabato prossimo della manifestazione a favore della costruzione del megaviafotto. Appuntamento alle 17,30 in via Circuito a Torre Faro. "Un ringraziamento particolare al movimento No-Ponte Capo Peloro - si legge - per aver organizzato questa manifestazione a cui siamo davvero felici di partecipare, e di cui condividiamo in pieno idee e finalità". Il no al Ponte sullo Stretto è un altro punto del programma elettorale che divide Sciacca da Marcello Scurria del centrodestra e Federico Basile di Sud chiama Nord avvicinando le posizioni dell'ex Ingegnere Capo del Genio civile ad Antonella Russo del centrosinistra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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