Politano si ferma in Nazionale | ansia per il polpaccio

C’è attenzione attorno alle condizioni di Matteo Politano, fermato da un problema fisico emerso nel ritiro della Nazionale. L’esterno del Napoli, tra i giocatori più esperti del gruppo azzurro e tra i più presenti nella storia del club, non ha preso parte alla seduta pomeridiana svolta ieri dall’Italia. Un’assenza che ha subito acceso i riflettori, anche perché il calciatore è stato notato con una vistosa fasciatura al polpaccio. Il fastidio sembra essere di natura muscolare, ma il quadro resta ancora da chiarire. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore, anche in vista del prossimo impegno della squadra di Gattuso. Attesa giovedì sera a Bergamo dalla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, appuntamento decisivo nel cammino verso il Mondiale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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