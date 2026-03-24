Non si tratta di un vezzo digitale, né di un semplice hashtag. È un modo di abitarsi, di ripensare gli ambienti come luoghi che raccontano storie, stati d’animo, desideri; una casa che legge versi piuttosto che semplicemente apparire. Questo fenomeno attinge al desiderio collettivo di rallentare, di riportare il tempo al ritmo lento della scrittura, dei libri sfogliati, delle idee incubate tra poltrone consumate e luci calde. L’estetica Poetcore: l’analogia poetica tra look e spazi Sul piano visivo, il Poetcore riprende fermenti che già abbiamo visto in moda e lifestyle: un’immagine «letteraria» con oversized, texture vissute, accessori che evocano taccuini e penne stilografiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Poetcore nell’arredamento, ovvero come dare poesia agli spazi di casa: meno ordine e più storie da raccontare

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