Il caso Tahirovic sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio internazionale. Il commissario tecnico della Bosnia ha accusato pubblicamente l’allenatore del Brondby, un tecnico gallese, di comportamenti che definisce “al limite dell’incredibile”. Intanto, tra Italia e Irlanda del Nord si registrano tensioni anche fuori dal campo, con dichiarazioni e provocazioni che alimentano la disputa.

Tra Italia e Irlanda del Nord è già una battaglia di nervi anche fuori dal campo, tra dichiarazioni e provocazioni. Ma nell’altra semifinale playoff per andare ai Mondiali del 2026 tra Usa, Canada e Messico, c’è già tensione anche “in campo”. Parliamo di Galles e Bosnia, che si affronteranno il 26 marzo. Chi vince, sfida la vincitrice di Italia – Irlanda del Nord. A pochi giorni dal match tra le due nazionali, è scoppiata una polemica con protagonista il centrocampista ex Roma Benjamin Tahirovic, una delle colonne della nazionale bosniaca e dei danesi del Brondby. Ma cosa c’entra il Brondby con il match? La squadra danese è allenata da Steve Cooper, tecnico gallese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Playoff Mondiali, scoppia il caso Tahirovic. Il ct della Bosnia accusa il tecnico gallese del Brondby: “Cose al limite dell’incredibile”

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