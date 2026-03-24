Pistocchi boccia l’Inter | scudetto di nuovo riaperto

Il pareggio di Firenze lascia strascichi pesanti in casa Inter. Non solo per la classifica, ma anche per le sensazioni. Il passo falso del Franchi riapre infatti il discorso scudetto e alimenta dubbi su una squadra che, fino a poco tempo fa, sembrava avere il controllo pieno della corsa al titolo. A commentare il momento dei nerazzurri è stato Maurizio Pistocchi, che su X ha tracciato un quadro molto severo della situazione. Nel mirino ci sono la tenuta fisica, la qualità del gioco e soprattutto la capacità di gestire i vantaggi, aspetto che continua a pesare nel rendimento recente della squadra. “Una brutta Inter, in crisi di giuoco e in difficoltà sul piano fisico, dopo la sconfitta nel derby e il pari con l’Atalanta lascia due punti preziosi anche al Franchi: sono già 12 i punti persi dai nerazzurri da situazioni di vantaggio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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