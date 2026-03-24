Piscina l’obiettivo è il 2028 Mini | È questo il mio auspicio 80mila euro per il progetto

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTELFRANCO La speranza del sindaco Fabio Mini è di riaprire la piscina nel 2028. "Per il momento posso solo dire che è un mio auspicio – commenta il sindaco di Castelfranco – Certo, lavoreremo per fare in modo che questo possa avvenire, ma è ancora preso per poterlo affermare con certezza". I punti fermi sulla piscina comunale, al momento, sono due. Il Comune ha deciso di stanziare 80mila euro per la progettazione che sarà affidata a uno studio esterno. "Da capire se potremo farlo con affidamento diretto o se dovrà andare a gara – specifica ancora Mini – Se sarà entro i 150mila euro potrà essere affidata direttamente, altrimenti bisognerà espletare una gara pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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