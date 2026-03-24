È il No a prevalere anche in provincia di Pisa nel referendum confermativo sulla riforma della giustizia, con il 58,3%, che ha bocciato la legge costituzionale che avrebbe modificato l’ordinamento giurisdizionale con la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, il doppio Consiglio superiore della magistratura e una nuova Alta Corte disciplinare. Il voto del Sì, invece, in tutta la provincia si è fermato al 41,6%. In Italia il No ha vinto con il 53,7%. Nel Comune di Pisa il No si è attestato al 64%, contro il dato del Sì, con uno stacco di quasi 30 punti percentuali e un’affluenza tra le più alte della provincia, pari al 70,3%, una partecipazione popolare superiore alle aspettative e pari ai picchi segnalati in Italia, di Bologna, che ha svettato con il 71,6%, e di Firenze, che ha raggiunto il 71,3%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, trionfo del no. Affluenza record e successo netto. Il sì vince in 7 Comuni

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