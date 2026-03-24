PISA-ROMA 0-1 | IN EVIDENZA | Ferguson e Soulè si uniscono! | Serie A 2025 26

L’irlandese ha fornito il supporto a Soulé nella trasferta della Roma in Toscana: l’argentino ha segnato un finale ben piazzato suggellando vittorie consecutive.Guarda questo video su Youtube I convocati per la Coppa del Mondo 2026 della Macedonia del Nord: l’ultima selezione di Goce Sedloski in vista degli spareggi di qualificazione alla Coppa del Mondo © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez . 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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