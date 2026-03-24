Piovono massi barriere metalliche lungo le strade della Provincia di Terni | la mappa

Interventi di messa in sicurezza nella zona di Funaria tra Narni e San Gemini e in un tratto della strada Ortana. Pronto anche il progetto per la parziale riapertura della Bagnorese Proseguono i lavori della Provincia di Terni per la messa in sicurezza dei costoni sovrastanti le strade del territorio narnese dove, a causa delle piogge, nelle scorse settimane si erano verificati movimenti franosi che avevano creato difficoltà alla circolazione veicolare. L’amministrazione provinciale ha già ultimato gli interventi di messa in sicurezza della porzione di versante sulla Sr 3 Ter Narni-San Gemini provvedendo all’installazione di nuove reti metalliche di protezione per un’estensione di circa 10 metri. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Articoli correlati

Maltempo e danni, la mappa delle strade chiuse sul territorio della Provincia di TerniLa Sp 18 Calvese a Calvi dell’Umbria rimane chiusa dal ponte della Valle a sud e dall’inizio di via della Pinetina a nord per il cedimento di un...

A Terni arriva la Tirreno-Adriatico, divieti di sosta e strade chiuse: ordinanza e mappaIl Comune di Terni ha disposto una serie di chiusure e divieti di sosta per consentire il passaggio della 61esima Tirreno–Adriatico in programma...