Piombino furti e borseggi in centro | denunciato un 35enne

I carabinieri hanno identificato il presunto responsabile di una serie di colpi tra portafogli e cellulari rubati in corso Italia. Decisivi i sistemi di videosorveglianza e le denunce delle vittime Un pregiudicato di 35 anni, di origini straniere, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Piombino al termine di un'indagine su una serie di furti commessi nel centro città. L'uomo è ritenuto responsabile di furto tentato e consumato, ricettazione e tentato indebito utilizzo di strumenti elettronici di pagamento. Tutto è partito dalle denunce di alcuni cittadini che avevano subito il furto del portafogli o del cellulare mentre passeggiavano per le vie del centro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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