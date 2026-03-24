Pio Esposito in Azzurro possono arrivare due record | nomi illustri sarebbero scomodati

Due possibili record potrebbero essere raggiunti dalla squadra di calcio locale, con nomi di spicco pronti a essere coinvolti. La crescita di un giovane attaccante sta attirando l’attenzione, grazie ai risultati conseguiti e ai numeri raggiunti che lo pongono tra i più promettenti nella storia del calcio nazionale. Le prossime settimane potrebbero risultare decisive per le eventuali occasioni di record.

Pio Esposito. L’ascesa di Francesco Pio Esposito non è solo una questione di talento, ma di numeri che iniziano a pesare di fronte alla storia del calcio italiano. Sebbene le gerarchie di Gattuso possano vederlo inizialmente fuori dall’undici titolare per il match di giovedì, l’attaccante nerazzurro sa che ogni minuto concesso potrebbe essere quello buono per incidere il proprio nome accanto a quelli dei giganti. Il primo record che il giovane centravanti ha nel mirino è di quelli che fanno tremare i polsi: la possibilità di eguagliare la precocità realizzativa di due icone assolute come Giuseppe Meazza e Gianni Rivera. Trovare la via del gol entro il prossimo 28 giugno significherebbe per Esposito diventare uno dei rarissimi calciatori capaci di mettere a segno 3 reti con la maglia della Nazionale maggiore prima di aver compiuto 21 anni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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