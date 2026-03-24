Per oltre un secolo, gli scienziati hanno sognato una pillola di insulina come trattamento semplice ed efficace per il diabete. Il problema principale è sempre stato il corpo umano: gli enzimi digestivi degradano rapidamente l’insulina e l’intestino non dispone di un meccanismo naturale per assorbirla nel flusso sanguigno. Di conseguenza, molti pazienti devono ancora affidarsi a iniezioni quotidiane, che incidono sulla qualità della vita. Un gruppo di ricerca dell’Università di Kumamoto, guidato dal professor associato Shingo Ito, ha sviluppato una soluzione promettente. Il loro approccio utilizza un peptide ciclico, chiamato DNP, capace di attraversare l’intestino tenue e fornire insulina per via orale in modo efficace. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Pillole di insulina, la svolta storica per milioni di pazienti

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