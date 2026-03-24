Pierina indagine ai raggi X Ripercorsi in Assise riti vudù su pm e agenti e gli sms segreti tra amanti

di Francesco Zuppiroli Dai riti vudù commissionati in Senegal contro gli investigatori, a quel "hai ucciso tu Pierina?" domandato da Valeria a Louis prima che la pattuglia della polizia lo portasse in carcere lo scorso 16 luglio 2024. L’udienza in cui il pm Daniele Paci ha esaurito i propri testimoni, chiamando in Corte d’Assise le ultime due agenti della squadra mobile che avessero preso parte alle indagini, è stata una vera e propria radiografia dell’inchiesta stessa. Un lungo lavoro di polizia e procura ripercorso passo passo durante la dodicesima udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Un’indagine lunga quasi due anni, di cui sono state lette e ricostruiti fiumi di intercettazioni spaziate tra sciamani, messaggi in codice tra amanti e rapporti sessuali clandestini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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