Picchia la compagna e la minaccia di morte | So come farti fuori

Un uomo di 35 anni di Piedimonte Matese è stato accusato di aver aggredito la ex compagna, colpendola e minacciandola di morte con frasi come

“Vai a dormire, tanto io già so come farti fuori”. Questo il tenore delle minacce rivolte alla ex compagna da parte di un 35enne di Piedimonte Matese per il quale il pubblico ministero Stefania Castaldi, della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha chiesto il rinvio a giudizio. L’uomo, stando all’accusa formulata dalla Procura, risponde di maltrattamenti in famiglia e minacce. In particolare, dall’inizio della convivenza fino a marzo 2025 la vittima sarebbe stata costretta a subire vessazioni fisiche e psicologiche, offese e denigrazioni a causa della gelosia morbosa e ossessiva del compagno. Condotte che hanno raggiunto il culmine tra febbraio e marzo del 2025 quando la malcapitata ha deciso di porre fine alla loro relazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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