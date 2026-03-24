Piazza Saffi al buio per il clima | iniziative per la biodiversità pedalata e flash mob per Earth Hour
Sabato 28 marzo, alle 20:30, torna “Earth Hour – L’Ora della Terra”, la più grande mobilitazione globale per il clima, promossa dal Wwf e che quest'anno celebra il suo ventesimo anniversario. Un gesto semplice ma dal valore simbolico immenso: spegnere le luci per un’ora per accendere l’attenzione sulla crisi climatica. Nata a Sydney nel 2007, l'iniziativa è oggi un evento planetario che coinvolge quasi 200 Paesi. Quest'anno l'appuntamento assume un valore speciale per il WWF Italia, che festeggia i suoi 60 anni di attività a tutela della biodiversità. Il Comune di Forlì rinnova la sua adesione spegnendo le luci di piazza Saffi dalle 20,30 alle 21,30. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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