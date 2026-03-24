Pesce scaduto nel banco freezer | stop alla vendita in un negozio di Bergamo - Foto

In un negozio di Bergamo situato in via Quarenghi, i controlli hanno evidenziato la presenza di pesce scaduto nel banco freezer. Durante le ispezioni, sono state riscontrate carenze igieniche che hanno portato alla sospensione immediata della vendita di carni fresche. La vendita di prodotti alimentari è stata interrotta fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

I CONTROLLI. Nella zona di via Quarenghi, in città: riscontrate carenze igieniche tali da portare alla sospensione immediata della vendita di carni fresche. Nel reparto macelleria sono emerse carenze igieniche tali da portare alla sospensione immediata della vendita di carni fresche, con notifica al titolare di prescrizioni specifiche per il ripristino delle condizioni di igiene e manutenzione, senza le quali l’attività non potrà riprendere. Nei banchi freezer sono stati trovati prodotti ittici scaduti, privi di tracciabilità e con evidenti mancanze di mantenimento della catena del freddo: in totale, sono stati sequestrati 45 chilogrammi di prodotti ittici, inviati alla distruzione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pesce scaduto nel banco freezer: stop alla vendita in un negozio di Bergamo - Foto Articoli correlati Leggi anche: Pesce scaduto nel banco freezer, attività sospesa in via Quarenghi Capodanno cinese: a Prato le sfilate del dragone nel centro. Stop alla vendita di bevande in vetroIn particolare il 21 febbraio la festa attraverserà le vie del Macrolotto 1 e 2 con partenza alle 9 da via Toscana per proseguire in via del... Una raccolta di contenuti su Pesce scaduto Pesce scaduto nel banco freezer: stop alla vendita in un negozio di Bergamo - FotoNella zona di via Quarenghi, in città: riscontrate carenze igieniche tali da portare alla sospensione immediata della vendita di carni fresche. ecodibergamo.it Pesce scaduto nel banco freezer, attività sospesa in via QuarenghiBergamo. Quarantacinque chili di prodotti ittici sequestrati e prossimi alla distruzione. Lunedì mattina, 23 marzo, un controllo del Dipartimento Veterinario di Ats insieme alla Polizia Locale e all’I ... bergamonews.it