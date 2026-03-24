Perugia incendio in uno studio medico sopra il supermercato | intervento dei vigili del fuoco

A Perugia, in via Gallenga, si è sviluppato un incendio in uno studio medico situato sopra un supermercato Coop. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano, al momento, feriti o altre conseguenze rilevanti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Perugia, 24 marzo 2026 – Paura in via Gallenga per l’incendio che ha interessato uno studio medico sopra al punto vendita Coop. Accade nel primo pomeriggio di martedì 24 marzo. A intervenire, dopo le telefonate di allarme, i vigili del fuoco di Perugia. L’incendio sarebbe partito proprio da uno studio medico. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme. La situazione è adesso sotto controllo. Non risultano persone coinvolte nell’incendio o ferite. Sul posto anche l’autoscala dei vigili del fuoco e il funzionario di servizio per coordinare le operazioni. Intervento, ma soltanto a scopo precauzionale, anche dei vigili del fuoco. Che si sono occupati poi della messa in sicurezza dei locali stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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