Perdere peso non basta | per mantenere i risultati conta la qualità del dimagrimento

Molti intraprendono diete per perdere peso, ma spesso dopo i primi risultati si registra un rapido recupero dei chili persi. La questione non riguarda solo la forza di volontà, ma anche la qualità del dimagrimento. È comune che le persone riprendano peso in breve tempo, anche se hanno raggiunto obiettivi temporanei.

Fare la dieta, perdere qualche chilo e poi recuperare tutto o quasi nel giro di pochi mesi. Spesso non è una questione di forza di volontà. Il problema è che non tutti i chili persi sono uguali e capire questa differenza può cambiare l'approccio alla perdita di peso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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