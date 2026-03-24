Percorsi universitari abilitanti aa 2025 2026 – Università Niccolò Cusano

L’Università Niccolò Cusano ha annunciato i percorsi universitari abilitanti per l’anno accademico 20252026. L’istituzione ha comunicato le date di apertura delle iscrizioni e le modalità di partecipazione per gli studenti interessati. Sono stati pubblicati anche i requisiti richiesti e le procedure di selezione, che si svolgeranno online. La comunicazione riguarda vari corsi di abilitazione professionale previsti per il prossimo anno accademico.

L’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, attraverso il proprio Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF), attiva per l’anno accademico 20252026 i percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione per i docenti delle scuole secondarie di I e II grado, in conformità al DPCM 4 agosto 2023. L’offerta formativa aggiornata comprende i percorsi. L'articolo Percorsi universitari abilitanti a.a. 20252026 – Università Niccolò Cusano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: alcune Università pubblicano già il BANDO 2025/26Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60. Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco i BANDI 2025/26 e le pagine delle UniversitàPercorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.