Quando le foto inviate tramite WhatsApp non vengono scaricate, può dipendere da problemi di connessione o impostazioni dell’app. In alcuni casi, potrebbe essere utile controllare lo spazio di archiviazione del dispositivo o verificare le autorizzazioni dell’app. La risoluzione può coinvolgere anche l’aggiornamento dell’app alla versione più recente o il riavvio del telefono. Questi sono i passaggi più comuni adottati dagli utenti in queste situazioni.

Cosa fare quando WhatsApp non scarica le foto? È un dilemma che, a turno, potrebbero essersi ritrovati ad affrontare tutti con il proprio telefono. La tecnologia, per quanto corra veloce, è talvolta imperfetta, poiché il suo funzionamento dipende da moltissime variabili. Anche perché tante volte il problema è solo temporaneo, come in una vecchia barzelletta, in cui su un’auto che non smette di funzionare ci sono un ingegnere chimico, un ingegnere meccanico e un ingegnere informatico. Il chimico si preoccupa che il motore abbia avuto il giusto carburante, il meccanico se è proprio il motore ad aver subito un’avaria, mentre l’informatico propone di scendere tutti dall’auto e risalire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perché WhatsApp non scarica le foto: come risolvere

Articoli correlati

Skill mismatch: perché le aziende non trovano talenti (e come risolvere)Sembra un paradosso, eppure è la realtà quotidiana di migliaia di imprenditori e HR manager italiani.

WhatsApp scarica file sul tuo telefono senza che tu faccia nulla: come difenderti subitoImmagina di essere aggiunto a un gruppo WhatsApp, magari da un numero che non conosci.

Perché svuotare il cestino di Whatsapp una volta al mese

Tutti gli aggiornamenti su Perché WhatsApp

Discussioni sull' argomento Carta d’identità elettronica; MVP della settimana: entra e vota il miglior giocatore della Promozione; Sanità, ticket non pagati: FdI attacca Serve chiarezza sul recupero crediti; Novara, filmato mentre scarica rifiuti edili in un campo: rintracciato e denunciato.

Perché WhatsApp è stata bloccata in Russia: la guerra silenziosa per il controllo della reteLa Russia ha bloccato WhatsApp. Mercoledì 11 febbraio 2026, Roskomnadzor – l’agenzia federale russa per le telecomunicazioni – ha rimosso l'app dal registro ufficiale dei servizi internet accessibili, ... fanpage.it

Chat WhatsApp tra colleghi: il datore non può punire chi offende La Corte d'appello di Ancona blocca le sanzioni basate sui vocali privati: ecco perché i ... - facebook.com facebook