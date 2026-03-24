Non esistono orari o regole di costume: si pranza, si cena, si spizzica, si chiacchiera; si condividono piatti come si scambiano confidenze tra amici. Dalle insalate e zuppe di stagione perfette per una pausa pranzo veloce, a ricette più sofisticate da godersi al calar del sole quando la città rallenta; passando per proposte comfort come le tagliatelle al ragù e il risotto, che giocano con la tradizione senza prendersi troppo sul serio. Un ristorante dalla natura ibrida – informale e disinvolto durante il giorno, più morbido e ritmato dalla musica la sera – che racconta la metropoli com’è oggi: internazionale, conviviale, sempre accesa. Senza pretese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché vale la pena passare una serata da Five, nuovo ristorante «all day dining» con social rooftop a Milano

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