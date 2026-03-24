Perché Sinner-Michelsen inizierà in ritardo | si andrà ben oltre l’orario originario

Jannik Sinner sfiderà Alex Michelsen negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. La partita è stata programmata in un orario diverso rispetto a quello inizialmente previsto e comincerà molto più tardi rispetto all’orario originario, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questo spostamento. La modifica dell’orario ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Jannik Sinner affronterà Alex Michelsen agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami: dopo aver superato con disinvoltura i primi due turni sul cemento statunitense, il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere con l’insidioso padrone di casa, che ha superato in tre set il britannico Cameron Norrie e il cileno Alejandro Tabilo. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare questo impegno se vorrà proseguire la propria avventura negli USA dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells. Il programma prevede che il confronto tra Sinner e Michelsen sia il terzo match di giornata sul Campo Centrale a partire dalle ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

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