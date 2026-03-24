Perché Sinner-Michelsen inizia in ritardo | cosa è successo a Miami

A Miami, il match tra Jannik Sinner e Michelsen è iniziato con diversi minuti di ritardo. La causa del ritardo non è stata specificata, ma l'incontro si è svolto dopo l'orario previsto. La partita si inserisce nel programma del torneo, con Sinner che affronta l'avversario in una sfida importante per il suo percorso.

Jannik Sinner non può sbagliare contro Michelsen: il match inizierà con diversi minuti di ritardo. Quando si parte e perché I migliori si vedono quando il gioco si fa duro. Da diverse settimane, il primo nel ranking Atp è Carlos Alcaraz, ma la sua prima piazza inizia man mano a essere assediata con una certa continuità da Jannik Sinner, che vuole riprendersi il primo posto in vetta. Non è facile per l’altoatesino continuare a macinare punti contro un avversario di livello così alto. Allo stesso tempo, è riuscito a vincere a Indian Wells e ora vuole ripetersi a Miami, in un 1000 che porterebbe altri punti pesantissimi in cascina – anche perché lo spagnolo è stato eliminato. 🔗 Leggi su Sportface.it

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