Perchè ha vinto il No L’analisi del nostro direttore

La verità, spesso scomoda ma necessaria, è che ogni stagione politica italiana si è retta su un mito fondativo. La Prima Repubblica ha costruito la propria legittimazione attorno alla Costituzione, trasformata quasi in un dogma. La Seconda, invece, ha trovato la sua ragion d’essere nella rivoluzione di Mani Pulite, elevando la magistratura a simbolo di moralizzazione e riscatto. Questo referendum — al di là delle letture superficiali — rappresentava il tentativo di chi, da quei due miti, è sempre rimasto ai margini. Era un tentativo di rivincita, ma soprattutto di chiudere definitivamente il conflitto mai risolto tra politica e magistratura. Peccato originale della seconda repubblica. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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