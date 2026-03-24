La domanda che veniva posta fin dall’inizio delle operazioni congiunte israelo-americane contro l’Iran non era certamente “chi vincerà”, tanta era la sproporzione tra la potenza di fuoco fra le parti belligeranti; ci si domandava invece “quanto durerà?”, che però implicava un’altra questione, relativa agli scopi che il presidente Donald Trump e il premier Benjamin Netanyahu si proponevano di ottenere. Se per Israele si poteva facilmente immaginare che alla base delle decisioni prese ci fosse il problema della sicurezza della frontiera nord e quindi la neutralizzazione di Hezbollah e il taglio del cordone ombelicale del sostegno logistico da Teheran, per Trump la questione era molto più nebulosa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché conviene all’Europa e all’Italia disinnescare il ricatto di Hormuz

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